Bestemmie in campo, a pagare è solo Cristante: salvi Buffon e Inzaghi

AS ROMA NEWS – La cattiva abitudine di pronunciare espressioni blasfeme in campo è consolidata nel nostro calcio, e ora, senza tifosi allo stadio, captare bestemmie proferite dai calciatori con tutti quei microfoni a bordo campo è evento ricorrente. E, regolamento alla mano, avremmo dovuto assistere a una sfilza di squalificati per questo motivo.

E invece a pagare è stato solo Bryan Cristante, e prima di lui pochissimi altri. Il centrocampista della Roma infatti è stato pizzicato a pronunciare espressioni blasfeme durante la partita in casa del Bologna: la cosa è stata prontamente segnalata al Giudice Sportivo che ha squalificato per una giornata il calciatore giallorosso.

La cosa ci può stare, visto che il regolamento parla chiaro. Ma perchè a pagare deve essere solo lui? Poche settimane fa era successa la stessa cosa a Gigi Buffon, uno che ha la bestemmia facile: contro il Parma nel match del 19 dicembre il portiere si era rivolto a Manolo Portanova in questo modo: «Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o».

Squalificato? Macchè. Il giudice sportivo infatti non ha ricevuto dalla Procura federale alcun materiale per approfondire il fatto, quindi non ha proceduto con alcun provvedimento disciplinare nei confronti dello juventino. La passerà liscia anche Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, anche lui colpevole di essersi lasciato scappare una bestemmia di troppo: il tecnico però ha patteggiato e se la caverà solo con una multa. Ma si sa, la legge non è uguale per tutti.

Giallorossi.net – G. Turacciolo