“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Juve un po’ più forte della Roma, non deve essere scontata la sconfitta”, CORSI: “La squadra c’è, possiamo dire la nostra a Torino”, PRUZZO: “Sanchez? Meno male che non è venuto”, Di GIOVAMBATTISTA: “Dzeko è così, prese per il collo anche El Shaarawy”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Juventus che andremo a incontrare sabato è nel suo momento migliore. Ieri vince senza tirare in porta, è vero, l’Inter gli ha regalato due gol. E’ una squadra che però viene da 5 vittorie consecutive, e che ieri si è presentato a San Siro con una grande mentalità. La Juve ha un organico straordinario, ha tutto per rientrare pienamente in corsa e sanno che molto passa dalla partita contro la Roma sabato, e per questo ci aspetta una partita molto complicata…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Si parla di un incontro tra Fonseca e Dzeko, io non so niente, non lo so… Se fossi un amico del mister gli direi: “Mister, lascia stare. Pretendi che si alleni come deva, che faccia l’uomo più forte della squadra come deve essere il capitano. Tutto questo per il bene della Roma“. Io non so quanto tornerà in campo Dzeko e se riavrà mai la fascia, ma questa storia sinceramente mi ha annoiato. Due settimane per risolvere la cosa…non ci voleva tutto questo tempo, si potevano prendere i due e chiudersi dentro un ufficio per trovare una soluzione buona per la Roma… Mi è piaciuta la decisione presa dalla società che appoggia una decisione del tecnico. Noi tifosi dobbiamo tentare di trasmette alla squadra la mentalità: non dovrebbe essere così scontato che la Roma va a Torino e perde. La Roma contro la Juve perde se loro giocano meglio. La Juventus è un pochino più forte della Roma, ma quest’anno non è forte come gli anni passati…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La tregua Dzeko-Fonseca? Per forza, se non lo hai venduto.. Nonostante le critiche a Pinto, la Roma ha fatto un mercato niente male: El Shaarawy, Reynolds, la freccia del Texas. Insomma, due cosette le abbiamo fatto. E poi El Shaarawy è uno dei giocatori più importanti di quelli che sono rientrati in Italia… Se Dzeko viene reintegrato, e Pedro rientra, alla fine mi sembra una squadra che può dire la sua quest’anno, e anche a Torino. Peccato che mancheranno Pellegrini e Smalling…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spero che ci sia un piano che andrà avanti in ogni caso anche senza la qualificazione alla prossima Champions League, mi aspetto che Tiago Pinto ce lo spieghi quest’oggi in conferenza stampa… L’ingresso in Champions deve essere l’acceleratore al programma, ma non deve essere la condizione necessaria. Io spero che questo cambi rispetto a prima. Napoli e Roma sono le panchine che molto probabilmente cambieranno a fine stagione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Champions fa la differenza per tutte le squadre, anche per Atalanta, Lazio e Napoli…E’ chiaro che quei soldi lì fanno la differenza, avere a disposizione 60-70 milioni di euro sono per forza un acceleratore. Poi se oggi Pinto dicesse che senza Champions non si andrà da nessuna parte, sarebbe grave e non penso che possa mai succedere…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Da ieri Dzeko è tornato in gruppo. Oggi c’è un importante conferenza stampa, quella di Tiago Pinto, che oggi onorerà la sua promessa di parlare del mercato fatto dalla Roma. E’ stato escluso un po’ a sorpresa Reynolds: innanzitutto ci sono delle restrizioni e non potevano essere superati certi limiti, e nel momento di fare una scelta è stato deciso di tenere fuori lui, che deve ambientarsi e recuperare una forma fisica migliore…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “C’è un altro errore fatto dalla Roma… Mi risulta che Reynolds non può essere inserito nella lista Uefa e non può essere utilizzato in Europa League. Si riposerà in vista delle partite di campionato. Nella Roma il gruppo dei senatori, quello che rappresenta il gruppo, è formato da Pellegrini, Smalling, Spinazzola, Mirante e il giovane-vecchio Mancini, oltre a Dzeko che ora è messo da parte. Con il caso Dzeko si vedrà la grandezza dell’allenatore. Ha questo giocatore a disposizione che è il capitano, ci sono state delle situazioni delicate ma ora è chiamato a gestirle. Il mister se la lega troppo al dito, a volte devi far finta di non sentire. Dzeko è così, prese per il collo El Shaarawy…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fortuna che la Roma non ha preso Sanchez, non aggiunge assolutamente niente… Ieri è stato tra i peggiori. Karsdorp ha trovato una condizione fisica buona e sta giocando bene. Sulle fasce la Roma non ha più i problemi di una volta. Ora forse è in mezzo il problema. A Torino sabato mi aspetto una bella Roma perché ci arriva benissimo. Mi aspetto una partita equilibrata, aperta, che verrà decisa da episodi…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “Fonseca si lega le cose al dito? Ma se Dzeko fa una cosa davanti a tutta la squadra e contro l’allenatore, cosa deve fare? Come si gestisce poi un gruppo? Non è una lite tra giocatori, ma ha messo in dubbio l’allenatore e lo ha fatto anche in campo sotto gli occhi di tutti. Lo ha contrastato in maniera violenta e maleducata davanti ai compagni, mettendo in dubbio il ruolo e non la persona…”

Furio Focolari (Radio Radio): “In questo campionato la Juventus ha vinto più in trasferta che in casa. Non esiste più il fattore campo e questo è un vantaggio per la Roma. La Juventus, anche se con cinque calciatori non titolari, ha giocato ieri sera. Lo svantaggio è che la Roma si presenta con assenze molto gravi, senza Smalling, Pellegrini e credo senza Dzeko. Agli occhi del gruppo Fonseca ha vinto, perché la Roma ha fatto di tutto per venderlo, se ne voleva liberare. Ora c’è e deve essere recuperato. Se prima era in tribuna ora va in panchina…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “E’ una partita svolta per la Roma perché non ha vinto ancora contro una pari di classifica o che sta sopra di lei. Arriva in un momento che potrebbe anche approfittare di distrazioni, anche se al momento potrebbero non esserci in una squadra come la Juventus. Anzi, ha recuperato delle certezze sulla qualità del gioco. Non giocherà Bentancur che ieri ha fatto un primo tempo strepitoso, ma giocherà Arthur che sta molto meglio di un mese fa. La squadra fa quello che chiedeva Sarri e non ha mai fatto: difendere altissimo con il pressing. Vediamo la Roma come saprà affrontare questo tipo di gioco della Juventus. Non so se giocherà Borja Mayoral al posto di Dzeko, sarebbe un grande stimolo per il bosniaco giocare questa partita ma non so come si è allenato in questo periodo e se faranno pace…”

Redazione Giallorossi.net