Sanchez, dall’ipotesi Roma al benservito di Conte: “Suoi numeri impietosi”

AS ROMA NEWS – Alexis Sanchez, un problema per l’Inter e, chissà, un pericolo scampato per la Roma. L’attaccante cileno non sta vivendo una stagione fortunata con la maglia nerazzurra, tra problemi fisici e una scarsa confidenza col gol.

Il giocatore era finito al centro delle voci di mercato qualche giorno prima del gong del primo febbraio, quando si vociferava con insistenza di uno scambio tra lui e Dzeko. Una trattativa nata più dai procuratori che dai due club, e che (fortunatamente) non si è conclusa.

Ieri Sanchez ha fallito nel ruolo di attaccante nel match di Coppa Italia perso dai suoi contro la Juve. Nel post partita Antonio Conte ha usato parole piuttosto dure nei confronti del suo giocatore: “I suoi numeri sono impietosi: sotto porta deve essere più cattivo. Per gli attaccanti parlano sempre i numeri”. Parole che di sicuro non faranno piacere al cileno, ma che suonano alla orecchie della Roma come un pericolo scampato.

Giallorossi.net – G. Pinoli