Primavera, Roma sconfitta dal Verona (1-2): è fuori dalla Coppa Italia

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Primavera che domina il campionato viene invece eliminata dalla Coppa Italia, battuta dal Verona col punteggio di due a uno al Tre Fontane.

Veneti in vantaggio al 13′ con Coppola. Nella ripresa i giallorossi rimangono in dieci per l’espulsione di Vicario. Nel recupero segna Yeboah, rendendo inutile il gol di Satriano al 95esimo.

La Roma dunque viene già eliminata dalla competizione, e ora dovrà concentrare tutte le proprie energie sul campionato.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Codou, Vicario, Feratovič; Podgoreanu, Tripi (C), Bove (53′ Darboe), Providence; Milanese (78′ Satriano), Zalewski (89′ Bamba); Tall.

A disp.: Mastrantonio (GK), Buttaro, Tomassini, Morichelli, Scandurra, Cassano, Vetkal, Evangelisti, Milan (GK).

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA FC (4-3-1-2) : Kivila; Gresele, Coppola, Calabrese (C), Amione; Pierobon, Astrologo (66′ Squarzoni), Terracciano; Florio (73′ Brigantini); Cancellieri (86′ Jocic), Kolind (73′ Yeboah).

A disp.: Victor Aznar (GK), Bracelli, Bernardi, Bertini, Ogliani (GK).

All.: Corrent.

Marcatori: 13′ Coppola (Hellas Verona FC), 90’+2 Yeboah (Hellas Verona FC), 90’+4 Satriano (AS Roma).

Ammoniti: 27′ Gresele (Hellas Verona FC), 39′ Podgoreanu (AS Roma), 64′ Vicario (AS Roma), 76′ Vicario (AS Roma), 80′ Tall (AS Roma).

Espulsi: 76′ Vicario (AS Roma).

Redazione Giallorossi.net