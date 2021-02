ULTIME DA TRIGORIA – Dzeko in gruppo, ancora out Pedro. El Shaarawy e Reynolds lavorano a parte

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non ci sono novità sostanziali che arrivano oggi da Trigoria. L’allenamento odierno conferma quanto fatto ieri: Edin Dzeko, che si è chiarito con Fonseca, è regolarmente in gruppo e sarà convocato per Juventus-Roma.

Sono invece out Smalling, che lavora individualmente per il problema al flessore, Pedro, che continua a non essere in gruppo, El Shaarawy e Reynolds, che devono recuperare la forma migliore.

Contro i bianconeri due rebus da sciogliere: chi giocherà al posto di Pellegrini, con Cristante favorito, e se Mayoral verrà confermato titolare al centro dell’attacco nonostante la pace fatta tra Dzeko e Fonseca.

Redazione Giallorossi.net