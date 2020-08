Dzeko chiede a Friedkin una Roma subito competitiva: la situazione e le alternative

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il nome di Edin Dzeko continua ad occupare uno spazio importante sulle pagine del giornali. La Juventus lo tenta, ma la Roma è poco propensa a lasciarlo andare. Per tutti i quotidiani oggi in edicola sarà decisiva la volontà del calciatore.

Si attende dunque di conoscere le intenzioni del bosniaco che, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) vuole rassicurazioni sui piani della nuova proprietà: Edin vuole capire i piani di Friedkin, vuole sapere se c’è l’intenzione di allestire una squadra competitiva fin dalla prossima stagione, altrimenti potrebbe anche lasciarsi tentare dalla corte della Juventus.

La Roma lo lascerà partire solo se il giocatore chiederà espressamente la cessione: i giallorossi lo valutano 15 milioni di euro e quei soldi pretende. O cash o come eventuale valutazione in qualche scambio che possa permettere ai giallorossi di fare anche una buona plusvalenza. Nello scambio con la Juventus potrebbero entrare eventualmente Romero, Bernardeschi e Rugani, forse Demiral.

La cessione di Dzeko però, aggiunge Il Messaggero (S. Carina), aprirebbe un vuoto difficilmente colmabile nella rosa della squadra giallorossa: per Milik servirebbero 40 milioni, Choupo-Moting non viene ritenuto un profilo idoneo al quale affidare l’attacco. Lo sarebbe Belotti, ma Cairo chiede almeno 60 milioni: inarrivabile. Più accessibile Piatek. Il problema rimane sempre lo stesso: bisogna sostituire Dzeko, non uno qualunque.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport