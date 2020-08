C’è Perin in uscita, la Roma ci pensa

AS ROMA NOTIZIE – La Juve potrebbe dire presto addio a Mattia Perin, racconta l’edizione odierna di Tuttosport, e la Roma ci pensa. Il portiere rientrato a Vinovo dopo il prestito al Genoa e ora è alla ricerca di una nuova squadra.

Per lui però la pista Atalanta, caldissima fino a pochi giorni fa, è attualmente in stand by: i bergamaschi infatti – che avrebbero preso Perin per sostituire l’infortunato Gollini – hanno preso tempo dopo che la prognosi del portiere è risultata meno grave del previsto.

Per Perin la destinazione alternativa potrebbe essere la Roma: i giallorossi infatti stanno cercando di piazzare altrove Pau Lopez, ma il compito non sarà facile. Nel caso in cui ci riuscissero, il portiere sarebbe una soluzione gradita: Perin 27 anni, sarebbe ben felice di trasferirsi in giallorosso. Altrimenti per lui potrebbero aprirsi le porte della Premier League.

Fonte: Tuttosport