DZEKO: “Contento per i tre punti e per la doppietta. Gol alla Batistuta? No, alla Dzeko”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko parla a Roma TV al termine del match giocato contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Due gol bellissimi e tre punti importanti…

Sono molto contento per i tre punti e per i due gol, la doppietta mancava quest’anno.

Come è stata la prima partita? Complicata?

Sì, ma abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo creato tante occasioni da gol. Non ci siamo riusciti e abbiamo preso gol su un errore e può capitare, ma era importante non abbassare la testa.

Differenza nel secondo tempo…

Sì abbiamo provato fino alla fine, si gioca per 90 minuti però non è sempre facile iniziare con 0-1, proviamo a cambiare e fare il primo gol nel primo tempo e non siamo riusciti. Abbiamo fatto bene e sofferto, ci sta.

Gol alla Batistuta o alla Dzeko?

Sempre alla Dzeko.

EDIN DZEKO A SKY SPORT

Tre punti pesanti e una grande doppietta.

Mi ero dimenticato come si fanno due gol, era passato un po’ di tempo.

Ha vinto anche l’Atalanta…

Sapevamo che l’Atalanta aveva ricominciato forte, ma noi dobbiamo vincerle tutte. Se loro vanno così è difficile, ma noi dobbiamo essere pronti se dovessero perdere punti.