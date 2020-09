Dzeko e la Juve sempre più distanti. E per Milik De Laurentiis chiede Under e 15 milioni: no della Roma

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko, andato in gol ieri sera con la maglia della Bosnia nel match di Nations League contro l’Italia, sembra sempre più lontano dalla Juventus e più vicino alla permanenza in giallorosso.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (F. Conticello – F.M. Ricci), il bosniaco, che era stato a lungo il preferito della Juve, non ha puntato i piedi per ottenere la cessione dalla Roma e questo ha rallentato l’affare.

La Vecchia Signora ha scelto da giorni la strada che porta al Pistolero Suarez e ha deciso di percorrerla nonostante le difficoltà inattese emerse nel tragitto. Lo status di extracomunitario per il nostro calcio ha spaventato soltanto all’inizio: è in caldo un triennale da 10 milioni circa a stagione. Grazie allo sconto fiscale al lordo lo stipendio costerebbe 15 circa.

Tutto bloccato anche sul fonte Milik: la richiesta di De Laurentiis per il proprio centravanti, in scadenza di contratto nel 2021, è di 15 milioni più il cartellino di Under. Una richiesta che alla Roma ritengono esagerata per un attaccante che l’anno prossimo potrebbe partire a parametro zero. In questo quadro la permanenza di Dzeko alla Roma è più probabile.

Fonte: Gazzetta dello Sport