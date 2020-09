Roma-Sambenedettese, la probabile formazione giallorossa in campo oggi

AS ROMA NEWS – Sarà una Roma a dir poco sperimentale quella che vedremo oggi pomeriggio in campo contro la Sambenedettese, formazione che milita in Lega Pro.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), questo potrebbe essere l’undici titolare che Fonseca manderà in campo a Trigoria per affrontare la formazione di San Benedetto del Tronto.

In porta ci sarà Pau Lopez, la difesa a tre potrebbe essere formata da Fazio, Ibanez e Juan Jesus, sulle corsie esterne Karsdorp e Santon, mentre a centrocampo la coppia Veretout-Diawara parte favorita. In attacco vedremo Antonucci, Mkhitaryan e Perotti per un reparto avanzato a dir poco rivoluzionato.

Fonte: Il Tempo