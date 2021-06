Dzeko, è la Roma la sua prima scelta. Altrimenti Juve o Milan

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Il futuro di Edin Dzeko verrà chiarito a breve, quando l’entourage del calciatore bosniaco incontrerà Tiago Pinto. Ma dal Corriere della Sera (L. Valdiserri) arrivano indiscrezioni sulle volontà del centravanti.

Smentito seccamente un accordo con il Fenerbahce: Dzeko vuole restare in Italia. La Roma è la sua prima scelta, specie ora che è arrivato un certo Josè Mourinho. Ma l’ultima parola spetterà proprio al portoghese.

Qualora non ci fossero invece i presupposti per lavorare insieme, Edin chiederà al club capitolino la lista gratuita per rinunciare al contratto da 7,5 milioni di euro netti che lo lega ai giallorossi ancora per una stagione.

A parametro zero ci sono Juventus e Milan interessate, ma Tiago Pinto non è intenzionato a liberare il centravanti senza una contropartita in cambio.

