Rui Patricio, Ramos e Xhaka: ecco come Mou vuole costruire l’instant Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma di Mourinho sembra essere molto vicina a Rui Patricio e Xhaka, ma sta provando anche a tentare Sergio Ramos, 35 anni, difensore liberatosi a parametro zero dal Real Madrid. Tre rinforzi d’esperienza, non di certo tre giovani da lanciare in squadra.

E così oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) prova a immaginare una Roma che si presenti ai nastri di partenza della prossima stagione con questa formazione titolare (4-2-3-1): Rui Patricio (33 anni), Karsdorp (26), Sergio Ramos (35), Mancini (25), Spinazzola (28), Xhaka (29), Veretout (28), Pedro (34), Pellegrini (25), Mkhitaryan (32), Dzeko (35).

Una formazione niente male, ma che sorprenderebbe per il monte ingaggi lordo (80 milioni circa) e soprattutto per l’età media della squadra (30 anni). Una Roma del genere però, sulla carta, sarebbe perfettamente in grado di lottare per i vertici della Serie A, anche se difficilmente potrebbe essere una squadra in prospettiva.

Molto cambierebbe se al posto di Rui Patricio, Sergio Ramos, Pedro e Dzeko ci fossero Gollini (26 anni), Ibanez (22), Zaniolo (22) e un mister X per il centro dell’attacco. L’età media si abbasserebbe vistosamente e si potrebbero mettere le basi per un progetto a medio termine. Sarebbe comprensibile da parte di Mourinho cercare di costruire una sorta di “instant team“, come negli anni belli del Chelsea, Inter o Real Madrid.

Fonte: Gazzetta dello Sport