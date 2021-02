Dzeko-Fonseca, passi avanti verso la pace. Oggi il faccia a faccia, resta aperto il “nodo fascia”

AS ROMA NEWS – Non è ancora una vera e propria pace, ma dei passi avanti verso il disgelo. Tutti i giornali oggi in edicola concordano con questa versione. Dzeko e Fonseca proveranno a chiarirsi oggi, in un faccia a faccia che ci sarà questa mattina a Trigoria. Ma già ieri i segnali erano chiari, col tempo che volge al bello.

Edin è infatti tornato ad allenarsi in gruppo, anche se ci sono diverse cose ancora da chiarire. Tra le questioni in ballo ancora da risolvere c’è quella della fascia da capitano: Fonseca pare aver deciso per Pellegrini, una scelta che potrebbe non piacere a Dzeko.

Per il momento il problema non si pone: contro la Juventus, Lorenzo non ci sarà e Edin partirà dalla panchina, con Mayoral ancora titolare. Ma è chiaro che la questione fascia di capitano, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) sarà sicuramente uno dei passaggi con cui il rapporto può riprendersi o frantumarsi ancora una volta.

Anche Il Tempo (F. Biafora) parla di un “tema fascia” che resta da risolvere: Dzeko ha chiesto apertamente di riavere i gradi di capitano, mentre Fonseca non sembra intenzionato ad accontentarlo, volendo promuovere Pellegrini. Nel faccia a faccia di oggi si proverà a risolvere la cosa.

Dopo il confronto di questa mattina tra i due, toccherà a Tiago Pinto parlare alla gente: il general manager spiegherà in conferenza stampa le mosse del mercato, e chiarirà una volta per tutte la questione Dzeko. Appuntamento alle 15:30 per conoscere come si concluderà la vicenda.

