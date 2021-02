Europa League, ufficializzata la lista Uefa della Roma: c’è Dzeko. Out Fazio e Jesus. Zaniolo e Reynolds potranno essere inseriti in seguito

AS ROMA NEWS – Ufficializzata la Lista A della Roma per l’Europa League: il club giallorosso ha reso noto l’elenco dei giocatori utilizzabili in un comunicato diramato attraverso i propri canali ufficiali.

Non menzionato nell’elenco Nicolò Zaniolo, in fase di recupero dopo l’infortunio al crociato di inizio stagione, che potrà però essere inserito nella lista B. Lo stesso discorso vale per Bryan Reynolds, mentre non potranno essere inclusi Federico Fazio e Juan Jesus. Di seguito la nota in merito:

“Giovedì 18 febbraio ripartirà la nostra Europa League con la sfida di andata dei sedicesimi di finale in casa dello Sporting Braga. Oggi è stata ufficializzata la lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della competizione.

Ecco l’elenco dei giocatori della Lista A:

Bryan Cristante

Bruno Peres

Amadou Diawara

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy

Daniel Fuzato

Roger Ibanez

Rick Karsdorp

Marash Kumbulla

Pau Lopez

Gianluca Mancini

Borja Mayoral

Antonio Mirante

Henrikh Mkhitaryan

Lorenzo Pellegrini

Carles Perez

Pedro Rodriguez

Davide Santon

Chris Smalling

Leonardo Spinazzola

Jordan Veretout

Gonzalo Villar”

Fonte: asroma.com