AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 10:50 – Tempo di rinnovi a Trigoria, in primis c’è Mkhitaryan. L’armeno ha disputato la 25ª partita stagionale ed è perciò scattata l’opzione di rinnovo automatico annuale. Prima della fumata bianca serve però l’assenso del giocatore: il giocatore si trova bene nella Capitale, ma ha chiesto qualche giorno di tempo prima di prendere una decisione. (Il Tempo)

Ore 10:35 – Smalling è arrivato a Villa Stuart per effettuare i controlli. In giornata si conoscerà l’entità del suo infortunio.

Ore 10:20 – Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio a Rete Sport, il Real Madrid sta pensando seriamente a Massimiliano Allegri. Per la Roma, qualora si procedesse a un cambio in panchina a giugno, è forte la candidatura di Sarri. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Chris Smalling eseguirà oggi gli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio muscolare: è in forte dubbio per Juventus-Roma. (Il Tempo)

Ore 8:30 – Edin Dzeko potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo questa mattina. Si va verso la pace con Fonseca, ma Mayoral dovrebbe comunque essere titolare contro la Juve. (Leggo)

