Smalling, lesione al flessore: niente Juventus-Roma

AS ROMA NEWS – Chris Smalling salta Juventus-Roma. La notizia era nell’aria e ora viene confermata dall‘esito degli esami svolti in mattinata dal giocatore.

Il centrale inglese ha infatti rimediato una lesione al flessore della gamba sinistra e non sarà a disposizione di Fonseca per la partita di sabato. Una pessima notizia per l’allenatore, che perde il suo perno difensivo.

A rivelare l’entità dell’infortunio occorso a Smalling è stato Angelo Mangiante di Sky Sport con un tweet. La difesa dunque vedrà ancora Ibanez centrale con Kumbulla e Mancini ai lati. Resta da capire quanto sarà lungo lo stop del centrale ex United.