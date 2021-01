Dzeko-Fonseca, tregua forzata. Stasera Edin sarà in tribuna a tifare Roma

AS ROMA NEWS – Tregua forzata tra Dzeko e Fonseca, almeno fino a domani sera, quando chiuderà la finestra del mercato di gennaio. Lo racconta l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza).

“Ne parliamo la prossima settimana, non voglio contribuire a queste speculazioni anche se capisco la curiosità”, liquida la vicenda il tecnico giallorosso, che affronterà stasera (ore 20,45) il Verona, all’Olimpico, ancora con Edin fuori squadra.

La distanza e il gelo tra attaccante e mister resta altissimo: sarà complicato ricucire la frattura. Dzeko comunque stasera sarà allo stadio a tifare per i compagni, proprio come già successo contro lo Spezia la scorsa settimana.

In campo oggi tornerà Mkhitaryan. L’armeno è a una presenza dal rinnovo contrattuale automatico con il club di Trigoria, attualmente in scadenza a giugno, ma sarà comunque sua l’ultima parola per rendere valido tale accordo oppure scioglierlo.

Fonte: La Repubblica