Zaniolo campione di generosità dalla De Filippi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo si è reso protagonista nella serata di un grande gesto di generosità, andato in scena in prima serata su Canale 5 durante la trasmissione di Maria De Filippi “C’è posta per te“.

Il talento giallorosso è stato invitato a partecipare per incontrare un giovane di 18 anni, rimasto da poco orfano della madre, e regalargli così un momento di gioia e spensieratezza. Il ragazzo infatti è un grande tifoso della Roma e di Zaniolo, e ieri sera ha potuto così incontrare il suo idolo.

Il 22 della Roma però non si è limitato a questo e ha anche donato al ragazzo il proprio compenso della tramissione, una maglia, gli scarpini che indossava durante il suo secondo infortunio, un computer e un corso per intraprendere una carriera lavorativa.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport