DZEKO: “Futuro? Ora vado dai miei bambini. Domani a Trigoria? Vediamo…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko non si sbottona dal rientro dalla vacanza lampo trascorsa in Croazia. Il calciatore, atterrato questo pomeriggio a Ciampino, è stato immediatamente intercettato dai cronisti presenti.

Alla domanda sul suo futuro, l’attaccante ha risposto così: “Adesso vado dai miei bambini che non vedo da due settimane. Mi sembra giusto no? Se domani mi vedrete a Trigoria? Vediamo, step by step…”.

Edin Dzeko ha già raggiunto un accordo con l’Inter e domani potrebbe lasciare la Capitale per firmare il contratto biennale che lo legherà ai nerazzurri. Alla Roma dovrebbero andare circa due milioni di euro come indennizzo.

Redazione Giallorossi.net