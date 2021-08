Roma, accordo raggiunto col Chelsea per Abraham: affare da 40 milioni. Ora tocca al giocatore, Pinto aspetterà fino al weekend

AS ROMA NEWS – La Roma spinge e prova a chiudere per Tammy Abraham. Come riporta l’emittente satellitare Sky Sport, il club giallorosso ha trovato un accordo con il Chelsea per il centravanti inglese.

Resta da stabilire se in prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto o a titolo definitivo, ma l’operazione sarà comunque da circa 40 milioni complessivi con pagamento pluriennale.

È decisiva a questo punto la volontà del giocatore, sul quale resta forte anche l’Arsenal. Il Chelsea, dal canto suo, preferirebbe cedere Abraham fuori dalla Premier League, mentre la Roma aspetterà fino al weekend prima di virare su un altro profilo.