Dzeko oggi all’Inter, la Roma fa all-in su Abraham

AS ROMA NEWS – Quella di oggi dovrebbe essere la giornata di Edin Dzeko all’Inter. Il calciatore ieri è rientrato a Roma per sistemare le ultime cose e rimettersi in viaggio, direzione Milano. Il bosniaco firmerà un biennale da 5 milioni netti.

Alla Roma andrà una cifra simbolica, poco meno di due milioni, per evitare una minusvalenza. I giallorossi sostituiranno Edin con un nuovo attaccante: Tiago Pinto, su indicazione di Mourinho, sta cercando di portare a Trigoria Tammy Abraham, 23 anni, attaccante inglese di origini nigeriane che vuole lasciare il Chelsea.

Centravanti di stazza come piacciono a Mou, Abraham è un attaccante che ha grande fiuto del gol. Bravo di testa e abile nell’attaccare la profondità, l’inglese sembra l’ideale per diventare il nuovo nove giallorosso. Ieri Pinto ha accelerato, strappando un’intesa di massima col Chelsea: prestito oneroso di due anni con obbligo di riscatto a 35 milioni. Si attende solo l’ok del calciatore, che aveva dato però la sua disponibilità all’Arsenal.

Se Abraham deciderà di trasferirsi in Italia alla corte di Mourinho, la Roma avrà il suo nuovo attaccante. Altrimenti dovrà virare su una delle tante alternative in ballo: Azmoun su tutti, ma anche Isak (che però richiederebbe un investimento maggiore di Abraham), Edouard e Sorloth sono nomi che continuano a circolare in chiave Roma. L’unica cosa certa è che per l’inizio della stagione i giallorossi avranno un nuovo centravanti a guidare la squadra.

Giallorossi.net – G. Pinoli