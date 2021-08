Pellegrini rinnova: addio clausola. Zalewski resta, Ciervo saluta in prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma blinda Lorenzo Pellegrini. Ieri sono andati in scena altri colloqui con l’agente del calciatore, e il rinnovo è ormai scontato.

Il capitano firmerà prima dell’inizio della nuova stagione un nuovo contratto che prevede la cancellazione della clausola rescissoria, e l’adeguamento di stipendio che con i bonus dovrebbe toccare i 4 milioni di euro richiesti da Pocetta per il proprio assistito.

Con il procuratore poi la Roma ha parlato anche del futuro di due giovani su cui il club punta molto per il futuro: il primo è Zalewski, 19 anni, talentino polacco che sembra aver conquistato Mourinho. Il trequartista resterà a Trigoria, Mou vuole plasmarlo, e troverà spazio specialmente in coppa.

L’altro giovane che la Roma vuole far maturare, anche se non in casa, è Riccardo Ciervo: l’esterno d’attacco verrà ceduto in prestito, ma i giallorossi manterranno il controllo del suo cartellino.