Dzeko, Juve e Roma hanno l’accordo: valutazione di 18 milioni, possibili scambi

NOTIZIE AS ROMA – In attesa di capire cosa deciderà di fare Edin Dzeko, che oggi potrebbe incontrare Fienga per fare chiarezza sul suo futuro (qui l’articolo in cui se ne parla), Roma e Juventus hanno trovato l’accordo sull’eventuale valutazione dell’attaccante bosniaco.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Stampa (M. De Santis) i due club hanno già raggiunto un’intesa di massima sul prezzo da dare al bosniaco: 18 milioni di euro. Ma non è detto che la Juve versi quei soldi cash alla Roma nel caso di fumata bianca.

Sono ancora in corso discussioni su come strutturare l’intera operazione: non è affatto da escludere che nella trattativa possano finire contropartite tecniche. Tutto però resta ancora in stand-by, in attesa di capire l’ultima parola di Dzeko.

