Dzeko-Juve, tutta la verità: dalla promessa della Roma al dietrofront di Friedkin. Ecco com’è andata

AS ROMA NEWS – Dalle pagine de La Repubblica (M. Pinci / G. Cardone) viene ricostruita la vicenda Dzeko-Roma di questi ultimi giorni, con il bosniaco a un passo dai bianconeri prima dell’imprevisto dietrofront imposto dai Friedkin.

Tutto comincia giovedì scorso, a due giorni dall’esordio in campionato: a Trigoria sono certi di aver preso Milik, e a Edin viene detto che presto sarebbe potuto andare a Torino per firmare con la Juventus. Il giorno dopo però le cose cambiano improvvisamente: a Dzeko viene chiesto invece di partecipare allo shooting fotografico con la Roma e di partire per Verona con la squadra.

Il centravanti la prende malissimo, e Fonseca sabato è costretto a mandarlo in panchina col Verona senza avere un’alternativa. Il pasticcio nasce quando i Friedkin, perplessi dai due interventi al crociato subiti da Milik, decidono di entrare dentro l’affare col Napoli. La mattina di sabato la Roma detta una nuova condizione ai partenopei: una clausola di garanzia che potesse farle recuperare dei soldi in caso di problemi fisici.

Inaccettabile per De Laurentiis, furibondo per la richiesta. L’affare Milik è saltato quel giorno, non ieri. Ora la Roma si ritrova col suo centravanti e capitano deluso e arrabbiato, in rotta con l’allenatore e senza un’alternativa in mano che le permetta di venderlo.

Fonte: La Repubblica