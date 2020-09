“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Figuraccia della Roma, il decadimento era nell’aria”, ROSSI: “L’errore c’è, chi ha sbagliato pagherà”, CORSI: “Se Fridkin non manda via Fienga allora non vuole il bene della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Siamo arrabbiati perchè la Roma perderà il punto preso sabato a Verona o per la brutta figura fatta? A me la cosa che dispiace è che sono mesi che vi dicevo che c’era stato un passo indietro rispetto al progetto iniziale e che il club aveva preso un’altra direzione. Era cambiata la voglia, l’attenzione di lavorare in una certa maniera. Ma che ci frega, ora non ci sono più i dirigenti della Lazio dentro la Roma… Se una cosa del genere fosse successa alla Lazio c’avremmo fatto la puntata sopra. Io spero che Friedkin, che non c’entra veramente niente in questa cosa, capisca quello che deve fare. Era nell’aria che ci fosse una sorta di decadimento… Dire che qualche tempo fa questa cosa non sarebbe mai successa non serve, perchè non è successa…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Il giudice sportivo non può che decidere la sconfitta a tavolino, è matematico… Che stimoli può avere Dzeko? Li ritrova guardando il saldo del conto corrente, visto che lui prende ancora un lauto stipendio dalla Roma…Basta con questa storia del povero Dzeko…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma rischia la sconfitta a tavolino per il caso Diawara, e tutti se la prendono con Longo. Ma dopo che la Lega di Serie A ti manda un alert dicendo che c’è qualcosa di sbagliato, i dirigenti devono prendere in mano la situazione. La cosa si poteva correggere, e ora non sarebbe successo niente. La Roma non lo ha fatto perchè non ha dirigenti all’altezza nemmeno di un campionato di Serie A. Se Friedkin prende provvedimenti contro Fienga e De Santis e li caccia entro stasera, allora va bene, ma se lui li lascia significa che non è un presidente che vuole il bene della Roma, perchè questa gente va allontanata… E poi c’è pure il caso Dzeko, una storia incredibile. Ma puoi tenere Fienga che ti dice che non è in grado di gestire certe cose, che non è il suo mestiere…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Che Dzeko adesso resti alla Roma al 100% non può dirlo nessuno, forse nemmeno lo stesso giocatore. Adesso il club dovrebbe prendere Dzeko e dirgli che non si esce dalla stanza fino a quando lui e l’allenatore non si chiariscono, e senza una comunicazione ufficiale concordata. Anche a costo di dire che è stata una montatura generale, insultando i giornalisti. E’ l’unico modo per uscirne compatti… Il pasticcio Diawara ha riportato a galla la sfiducia che c’è, qua bisogna rifondare. Ora la risposta della Roma sapete quale deve essere? Che Dan Friedkin si incaz*a e prende Milik per fare il vice Dzeko… Questi sono i segnali che devi dare. E se l’allenatore non li fa giocare insieme, via l’allenatore. Devi essere più reattivo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Mi aspetto dalla società un punto sulla vicenda Dzeko, che sia verbale o scritto poco importa, poi le questioni personali se le risolvano loro dentro lo spogliatoio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il caso Diawara? Errori dilettanteschi, che non abbiamo visto nemmeno in terza categoria… Allegri? Se lo puoi fare, lo devi fare subito. Io ho rotto proprio gli indugi, se c’è la possibilità di farlo, lo faccio… Ovviamente deve essere convinto, deve avereb voglia di venire, altrimenti parliamo del nulla…”

David Rossi (Roma Radio): “Il caso Diawara? Sono due le considerazioni che si possono fare: c’è stata una mancanza di attenzione, c’è stato un errore che puoi pagare caro. Chi sbaglia deve renderne conto a chi di dovere. La sconfitta a tavolino però non avrebbe molto senso, perchè il Verona non ha subito un danno reale, penso che la multa, anche grossa, avrebbe più senso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko deve restare e ora devi fare sì che finisca a tarallucci e vino. La Roma ha chiesto una modifica dell’accordo al Napoli, altrimenti Milik a quest’ora sarebbe a Trigoria, e Dzeko alla Juventus…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il caso Diawara? La legge non ammette ignoranza…La sciatteria che regna nella Roma è evidente… Pure la cosa di Dzeko che non lo fai giocare contro il Verona… C’è stato un errore di valutazione, la Juve e Dzeko non era così vicini come la Roma pensava… Milik? Friedkin c’è rimasto male che non era stato messo a conoscenza del fatto che aveva tutte due le ginocchia operate…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Una Roma senza Champions League per Allegri sarebbe un passo indietro. Però c’è una nuova proprietà, un progetto e una buona squadra. Io so che al tecnico toscano Dzeko piace, e anche tanto. Cambiare Fonseca ora? Non mi sorprenderebbe. Fossi nella Roma un pensierino a Nainggolan ce lo farei…”

Redazione Giallorossi.net