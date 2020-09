Milik alla Roma con Dzeko? Calemme: “Il polacco verrebbe al 100%”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Arkadiusz Milik aspetta ancora la Roma. Certo, non lo farà ancora a lungo, ma il giocatore aveva dato la sua piena disponibilità a trasferirsi in giallorosso e lo farebbe ancora nel caso in cui arrivasse una chiamata da Trigoria.

Al momento però è complicato pensare che i giallorossi possano puntare su Milik come vice-Dzeko, considerando gli stipendi pesanti dei due calciatori. Salvo colpi di scena. “Milik resta un’opzione per la Roma. Tra il calciatore e i giallorossi era tutto fatto e non sussisteva alcun problema fisico”, sostiene Mirko Calemme, giornalista di Calciomercato.it intervenuto questa mattina a Rete Sport.

“Fino ad oggi c’hanno sempre raccontato che Milik fosse l’alternativa a Dzeko, ma se la Roma decidesse di prendere comunque il polacco, Milik verrebbe al 100%: stava già organizzando trasferimento e vita romana“, le parole del giornalista.

La Roma è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dzeko, ma per fare sì che possa essere il polacco servirebbe un grande sforzo economico da parte della nuova proprietà, attualmente alle prese con la ristrutturazione del club.