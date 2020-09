Totti e il suo ritorno alla Roma: “Farò delle cose carine, ormai lo sanno tutti”

AS ROMA NOTIZIE – Francesco Totti parla del suo futuro e del suo possibile ritorno alla Roma con l’avvento della nuova proprietà targata Friedkin.

L’ex numero 10 della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa a tal proposito dichiarando: “Farò delle cose carine“, rispondendo con una battuta su quale ruolo potrebbe rivestire: “Ormai lo sanno tutti…”.

Poi una considerazione sul derby in Supercoppa con la squadra di calcio a 8, ai microfoni di TG3 Lazio: “Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica. Fino a che età si può giocare a questi livelli? ‘Fin che che c’e’ voglia, testa e fisico. Quando c’e’ questa alchimia si può fare tutto”.

