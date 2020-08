Dzeko, la telefonata di Pirlo fuga gli ultimi dubbi. Ma Suarez spinge in direzione Juve

AS ROMA CALCIOMERCATO – Andrea Pirlo chiama Dzeko per convincerlo a sposare la causa bianconera. Tutti i giornali questa mattina parlano della telefonata del nuovo allenatore della Juventus al centravanti giallorosso per spiegargli dove giocherebbe nel sistema di gioco pensato dal tecnico.

L’idea di base di Pirlo, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, è un 3-4-1-2 (oppure un 4-3-1-2) con Dybala che parte largo a destra per poi accentrarsi e Dzeko e Ronaldo più vicini. L’allenatore bianconero considera il bosniaco il compagno ideale di Cristiano (e il portoghese approva la scelta) sotto tutti i punti di vista, perché riempie l’area.

Per quanto riguarda Dzeko, vincere qualcosa anche in Italia sarebbe l’unico motivo per cui lascerebbe la Roma per accasarsi alla Juve. Secondo Il Messaggero (S. Carina) la telefonata di Pirlo avrebbe fugato gli ultimi dubbi del bosniaco, e al giocatore è stato chiesto di aspettare.

Per Tuttosport invece, nonostante il contatto avvenuto tra il neo allenatore bianconero e Dzeko, nelle ultime ore sta avanzando l’ipotesi Suarez: il giocatore sta spingendo per finire alla Juve accelerando sulla rescissione col Barcellona.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Tuttosport