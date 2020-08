Milik e Maksimovic per Under e Veretout: l’ultima proposta del Napoli alla Roma

AS ROMA NEWS – Per Milik il Napoli continua a sparare alto e chiede Under, Riccardi più un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro. Una richiesta esagerata che difficilmente troverà l’ok della Roma.

Stando a quanto racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina), De Laurentiis nelle ultime ore ha ideato un nuovo scambio con i giallorossi che accontenterebbe i partenopei: Under e Veretout (e non Riccardi) in cambio di Milik e Maksimovic. Il tutto stavolta senza conguagli economici.

Una proposta che non convince però la Roma: Veretout è considerato incedibile da Fonseca, e i giallorossi non vorrebbero inserirlo nella trattativa per arrivare a Milik. Fienga proverà a resistere al nuovo assalto ideato dal Napoli.

Fonte: Il Messaggero