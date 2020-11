Dzeko-Mayoral, possibile sorpresa per Roma-Cluj

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dzeko in tandem con Borja Mayoral. Potrebbe essere questa la possibile sorpresa dall’ultimo minuto in casa Roma per la partita di questa sera contro i rumeni del Cluj. Lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

A domanda precisa sul possibile impiego dello spagnolo in coppia con il bosniaco, Fonseca si è trincerato dietro un “vedremo” nascosto da un sorriso. Nessuna smentita alla possibilità di vederli per la prima volta in coppia.

Sono in tanti, racconta il giornale, a ventilare questa ipotesi per la gara di Europa League. La mossa tattica, abbastanza a sorpresa, permetterebbe di far rifiatare inizialmente sia Pedro che Mkhitaryan. Vedremo se Fonseca opterà per questa soluzione, con Pellegrini trequartista.

Fonte: Gazzetta dello Sport