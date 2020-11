ROMA-CLUJ, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Nuovo turnover, ma stavolta meno marcato. Per la terza sfida di Europa League, quella più impegnativa contro i rumeni del Cluj, Paulo Fonseca cambierà ma non troppo anche per le tante assenze che affliggono i giallorossi.

Confermata la difesa a tre, ma stavolta senza Mancini (squalificato) e Smalling (a riposo): giocheranno quindi Fazio, Ibanez e Kumbulla. Sulle corsie agiranno Bruno Peres e Spinazzola, mentre a centrocampo dovrebbe rifiatare Veretout: al suo posto Cristante, con Villar ancora protagonista dal primo minuto.

L’attacco è il reparto con più rebus: giocherà Borja Mayoral, e non è escluso che lo faccia in coppia con Dzeko, magari con Pellegrini alle loro spalle. Altrimenti confermate le due mezze punte, con Pedro insieme all’azzurro dietro allo spagnolo. In porta torna Pau Lopez.

La partita sarà sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252) e sarà visibile in streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Cluj, gara in programma giovedì 5 novembre ore 18:55 allo stadio Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.

Giallorossi.net – F. Turacciolo