AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 11:15 – Luis Campos vivrebbe volentieri a Roma per fare il direttore sportivo del club giallorosso e seguire da vicino le vicende della squadra, come pretende Friedkin. Lo rivela il giornalista Paolo Rocchetti di Tele Radio Stereo.

Ore 10:30 – Amadou Diawara torna libero: sono trascorsi i 21 giorni di quarantena, il suo isolamento è finito. Il guineano dovrà ora sottoporsi a dei test per accertare tempi e modi del rientro in campo. L’obiettivo è esserci, al massimo per la panchina, domenica a Genova.

Ore 10:00 – Roma, oggi il ricorso contro il 3-0 a tavolino: poche speranze per i giallorossi, l’unica è che la Corte d’Appello riconosca l’assoluta atipicità del caso e che si convinca che esistano i presupposti per una modifica della norma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – La corsa al direttore sportivo sembra stringersi intorno a due nomi, quelli di Luis Campos e Andrea Berta. Secondo Il Tempo, sono loro i due favoriti per la carica di ds. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

