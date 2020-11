Roma, Berta o Campos: corsa a due per il ds. Friedkin punta a un profilo top

AS ROMA NEWS – Berta o Campos. Sono questi i due nomi che, secondo l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), restano in corsa e da grandi favoriti per la carica di prossimo direttore sportivo della Roma.

Dopo l’uscita di scena di Jonas Boldt, che ieri ha annunciato di aver prolungato il suo accordo con l’Amburgo, e la “bocciatura” di Emenalo da parte dei Friedkin, adesso sono proprio Andrea Berta e Luis Campos i favoriti.

Due nomi molto importanti: il primo è l’artefice dei tanti successi dell’Atletico Madrid. Italiano, 48 anni, nato a Brescia ma dal profilo fortemente internazionale, Berta è un dirigente che lavora senza apparire troppo, particolare che di sicuro non dispiacerebbe ai Friedkin. Berta ha reso l’Atletico una squadra con un valore altissimo, lievitando il prezzo della rosa in sette stagioni da 265 a 870 milioni di euro.

Luis Campos è un altro grande conoscitore di calcio ma soprattutto di calciatori. Ha una rete enorme di contatti, ha scovato talenti in tutto il mondo ed è particolarmente stimato e apprezzato anche sotto l’aspetto umano. Insomma, se davvero la Roma fosse in bilico tra questi due nomi, come cadrebbe, cadrebbe bene. Non resta che attendere.

Giallorossi.net – G. Pinoli