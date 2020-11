“ON AIR!” – PETRUCCI: “Troppo severi con Fonseca, ha lavorato nella fase più delicata della Roma”, BERSANI: “Se Karsdorp regge, sul mercato priorità all’attacco”, LO MONACO: “C’è grande ottimismo sul recupero di Zaniolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Roma-Cluj? Ci aspettiamo parecchi cambiamenti di formazione rispetto alla partita contro la Fiorentina e a quella che giocheremo contro il Genoa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Fonseca? Forse certi giornalisti in buona fede hanno creduto troppo alla fonte che gli diceva: “E’ sotto esame, è sotto esame, è sotto esame…”. Diventa purtroppo una cosa negativa credere a una cosa senza verificare…ma è pure vero che verificare con Friedkin non è facile. Una parte del club aveva messo Fonseca in discussione? Ma quale parte del club? Chi ce le ha raccontate queste cose?…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Fonseca fa il suo lavoro che legittimamente i giornalisti valutano di volta in volta. Il nostro errore è emettere sentenze di cassazione. Purtroppo parlando tutti i giorni, è inevitabile sbagliare un giudizio, l’errore è l’aver costruito nei mesi una serie di dubbi su luoghi comuni. Si sono cementificate sul lavoro di Fonseca alcune non-verità: che sbaglia sempre i cambi, che cambia sempre dopo, che non incide, che non alza l’asticella… E’ evidente che Fonseca si è trovato nella fase più delicata della Roma, a gestire una situazione delicatissima, e questo va valutato. E se avesse una squadra più forte, probabilmente da mo che avrebbe alzato l’asticella. Ora ci si chiede se abbia ragione lui, ma lui ha sempre ragione. Ricordiamoci in quale situazione ha lavorato. Forse prima si è stati leggermente severi con lui…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Fazio è un giocatore dignitoso da mandare in campo, può essere uno di quei giocatori utili a far riscoprire la Roma più profonda di quanto si pensasse…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Liverpool ha distrutto l’Atalanta, che sembra una squadra finita. Ieri è stata spazzata via. E l’Inter vabbè…a ottobre ha vinto una sola partita. E’ stata Conte a devastarla. Oggi sui giornali c’è la rivalutazione di Fonseca, con dei numeri che effettivamente sono dalla sua parte perchè sono 22 partite che non perde. La Roma con il punto di Verona sarebbe terza, e in Europa League sta andando bene…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La questione tamponi di casa Lazio? Se ci fosse del dolo, sarebbe uno scandalo incredibile, una cosa di una gravità estrema…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Col ritorno di Smalling, la Roma mi sembra la squadra più quadrata in difesa insieme al Milan. La priorità sul mercato secondo me sarà trovare delle alternative a quei tre lì davanti, per non farli scoppiare. Se Karsdorp tiene, perchè è appena tornato, penso che la priorità sia in attacco. Io per l’Europa League non andrei a toccare delle certezze, io non rimetterei Pellegrini sulla trequarti. Tra qualche giorno ci sarà la pausa per le nazionali, mancano due partite, e io penso che sia giusto non fare troppi cambi. Poi ci saranno due settimane per riposarsi. Chiudiamo il discorso qualificazione in Europa League e vinciamo a Genoa, si possono chiedere gli straordinari, e poi ricordiamoci che ci sono comunque i cinque cambi…”

Marco Juric (Rete Sport): “C’è una struttura societaria che ancora non è stata organizzata, manca ancora un ds, non ci sono diverse figure chiave. La proprietà è presente, ma ancora non ha preso decisioni in tal senso. In tutto questo, cercavamo un appiglio, e Fonseca ce lo sta dando con la squadra. Non esaltiamoci, la Roma è ancora ottava in classifica, ma bisogna essere convinti di quello che si sta facendo…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Domani in palio c’è la possibilità di fare il vuoto nel girone, visto che Roma e Cluj sono in testa al girone. E’ una partita fondamentale per poterlo ipotecare. Dopo la bella partita contro la Fiorentina, serve una conferma immediata. Poi dipenderà molto dalle rotazioni, se gioca uno e non l’altro la differenza rischia di vedersi. La scelta di Fonseca però va capita, lui non sottovaluta l’Europa League, ma con questa mossa migliora la condizione all’interno del gruppo facendo rifiatare i titolari, e poi riesce comunque ad ottenere risultati. Probabilmente il tecnico è convinto che la Roma 2 sia sufficiente a passare il girone con squadre che non sono di certo al top d’Europa… Zaniolo? Sta continuando nel suo lavoro, è sempre più ottimista sul suo recupero, lui e chi sta lavorando con lui. C’è bisogno di lui in questa squadra, ma lui deve recuperare con calma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Interessante vedere in campionato l’evoluzione della classifica… La Roma come tante altre squadre è lì a un punto o due e può arrivare davanti. La Roma ora è cresciuta molto. La Juve contro i giallorossi ha rischiato di perdere la partita…”

