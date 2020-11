Conferenza FONSECA: “Non sono sorpreso da Pedro, per questo l’ho scelto. Mayoral deve giocare. Preoccupato dalle gare delle nazionali”

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Roma-Cluj di Europa League, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca parla in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole:

Sky Sport: “Si aspettava questo impatto di Pedro? Domani giocherà titolare?”

“Sì, me l’aspettavo. Quando l’ho scelto, sapevo che poteva essere un giocatore molto importante per la squadra. Non sono sorpreso. E’ un professionista unico. Se giocherà, vedremo domani. HA giocato quasi sempre, ma dobbiamo fare questa gestione tra lui e Mkhitaryan. Penso che può giocare, vedremo se dall’inizio”.

Ansa: “Non crede che Federazione e Uefa avrebbero dovuto rivedere la formula della Nations League? E’ preoccupato in vista dei prossimi impegni?”

“Sì, sono preoccupato. I giocatori vanno in giro per diversi paese, è una situazione che mi preoccupa. Ma speriamo non succeda niente”.

Gazzetta dello Sport: “Il rendimento Mayoral crescerebbe se giocasse nella squadra di campionato e non in coppa?”

“Per me è importante che giochi. Non c’è una squadra che gioca in campionato e una in coppa. E’ una scelta mia per ogni partita. Lui ha bisogno di giocare, di adattarsi alla nostra squadra, e al nostro campionato. L’importante è farlo giocare”.

Corriere dello Sport: “L’agente di Pastore ha dichiarato che potrà tornare a disposizione la prossima settimana. Quando tornerà in campo? Come stanno Diawara e Calafiori?”

“Sì, so che Pastore tornerà la prossima settimana, vedremo come sta, che tipo di lavoro deve fare ora. La cosa importante è che torni. Diawara e Calafiori li aspettiamo presto”.

Il Tempo: “Cambierà tanto anche domani?”

“L’importante è scegliere i migliori giocatori per la partita, stando attento alla condizione dei giocatori in vista della prossima partita”.

Il Romanista: “Un giudizio su Fazio e Jesus”

“Si stanno allenando bene. Vedremo se domani giocheranno”.

Rete Sport: “Vista l’assenza di Perez, possiamo vedere Dzeko con Mayoral?”

“Vedremo domani”.

Tele Radio Stereo: “Smalling può giocare la terza partita?”

“Domani non giocherà. Non dimentichiamoci che ha iniziato adesso, è meglio che non giochi dall’inizio domani”.

Roma TV: “Domani scontro al vertice, è il Cluj la squadra più temibile?

“E’ una squadra molto forte, che ha un modo di giocare molto specifico, molto aggressiva. Non dimentichiamoci che la scorsa stagione era nel girone della Lazio, e loro hanno passato il turno e la Lazio no. Poi ha affrontato il Siviglia che ha vinto la coppa senza perdere, ma pareggiando sia all’andata che al ritorno. E’ una squadra fortissima”.

Giallorossi.net – A. Fiorini