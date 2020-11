BRUNO PERES: “Ho cambiato atteggiamento fuori dal campo, questo mi sta aiutando tanto. Spero di convincere la Roma a rinnovarmi il contratto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzino brasiliano Bruno Peres è intervenuto oggi insieme al suo allenatore Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cluj, gara del girone A di Europa League. Ecco le sue parole:

Gazzetta dello Sport: “Dopo il Covid hai avuto problemi a tornare?”

“E’ stato difficile perchè non ho fatto la preparazione della squadra. Ora sto raggiungendo il loro livello, ed è importantissimo”.

Corriere dello Sport: “Cosa senti di poter dare alla Roma dopo essere stato decisivo a Berna?”

“Devi avere la testa giusta, concentrazione al 100% ogni partita. E’ questo che cerco di fare, aiutare i miei compagni per essere decisivo”.

Il Tempo: “Facevi fatica a giocare in serie B brasiliana, mentre a Roma sei diventato subito importante. Come hai fatto?”

“All’inizio ho fatto un po’ fatica, ma quello che ho cambiato è stato il mio atteggiamento. Quello che ho iniziato a fare fuori dal campo mi sta aiutando dentro al campo. Il cambiamento si vede, la testa è quella giusta, di un professionista, e questo mi sta aiutando tanto. Sono contento di questo cambiamento e che sto giocando bene. Sto cercando di dare il massimo ogni partita”.

Rete Sport/Tele Radio Stereo: “Speri in un rinnovo di contratto a giugno con la Roma?”

“In questo momento il pensiero mio è fare bene alla Roma. Ho la motivazione per rinnovare il contratto, sto facendo tutto per riuscirci, perchè lo voglio. Spero di meritarmi questo rinnovo. Se le cose dentro il campo vanno bene, allora verranno belle cose anche fuori. Sono fiducioso e sicuro che sarò felice delle cose che succederanno in futuro”.

Roma Radio: “Ti trovi meglio con la difesa a tre o a quattro?”

“Con la difesa a tre posso giocare più offensivo, sfruttando le mie qualità. Ma ho giocato con tutti e due i moduli, non c’è tanta differenza per me. A quattro devi sapere quando attaccare. Per me non c’è tanta differenza.

Giallorossi.net – A. Fiorini