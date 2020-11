Mayoral, la grande occasione: stavolta gioca davanti ai big

NOTIZIE AS ROMA – Altra occasione, stavolta da cogliere al volo, per Borja Mayoral. Domani sera l’attaccante spagnolo sarà nuovamente schierato titolare da Paulo Fonseca nel match casalingo contro il Cluj in Europa League.

Per l’ex centravanti del Real Madrid sarà una chance importante: fino ad ora le sue prestazioni non hanno rubato l’occhio, ma va anche considerato che Mayoral ha sempre giocato nella Roma 2, in una squadra infarcita di seconde linee che facevano fatica a trovarsi in campo.

Domani sera invece contro i rumeni Fonseca, anche per necessità, sarà costretto a schierare diversi big. Molto probabile che dietro a Borja giochino due tra Pedro, Mkhitaryan e Pellegrini dato che Carles Perez è stato fermato ieri da un problema alla coscia.

Una bella prestazione, e magari anche una rete, potrebbe cambiare tutto: per un attaccante è fondamentale nutrirsi di gol. I big sono pronti ad aiutare Mayoral a sfruttare al meglio la sua nuova occasione.

