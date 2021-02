Dzeko-Mayoral, via all’alternanza

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko non sarà titolare contro l’Udinese, ma sarà di nuovo pronto a guidare l’attacco della Roma contro il Braga in Europa League. Così ha deciso Fonseca, scrive l’edizione de Il Messaggero (A. Angeloni): contro i friulani sarà ancora titolare lo spagnolo.

Ma Dzeko non sarà messo da parte, ma non sarà nemmeno più il titolare inamovibile di prima: il bosniaco infatti si alternerà con lo spagnolo al centro dell’attacco, e così facendo il tecnico portoghese spera di ottenere il meglio da entrambi. A cominciare da domenica.

Da qui a fine marzo, la Roma affronterà molte squadre di seconda fascia, di scontri diretti ci sono quello con il Milan (28 febbraio) e con il Napoli (21 marzo) prima della pausa. Per queste due occasioni, Fonseca conta di avere il miglior Dzeko. In mezzo ci sono i due scontri con il Braga, più altre due sfide in caso di passaggio del turno contro i portoghesi. Poter contare su due attaccanti motivati e pronti a dare il meglio può essere l’arma in più della Roma.

Fonte: Il Messaggero