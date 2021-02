AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 11 febbraio 2021:

Ore 11:05 – Si complica il rinnovo di Antonio Mirante, in scadenza a giugno: il portiere potrebbe andare al Milan a fine stagione, a fare il secondo di Donnarumma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – Pau Lopez partirà a fine stagione, la Roma ha individuato in Musso il preferito. Il portiere dell’Udinese però costa moltissimo e ha estimatori anche all’estero. Piace molto anche Gollini, anche lui piuttosto caro. Interessa anche Silvestri che si può acquistare a prezzi ragionevoli. (Corriere dello Sport)

Ore 10:20 – La Roma ha fatto gli auguri su Twitter a Rick Karsdorp, che oggi compie 26 anni.

Ore 10:10 – Francesco Calvo lascia la Roma: sarà separazione consensuale dal primo aprile. La proprietà ha avviato i colloqui per trovare in tempi brevi un nuovo direttore commerciale. (Il Romanista)

Ore 9:50 – Paulo Fonseca ieri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, una scelta che ha sorpreso più di qualcuno dentro Trigoria. (La Repubblica)

Ore 9:30 – Oggi pomeriggio alle 15 tornerà in campo la Roma Primavera che farà visita all’Inter. La classifica delle squadre è diametralmente opposta: i giallorossi sono nettamente primi, i nerazzurri galleggiano a metà classifica. Subito nella lista dei convocati il nuovo acquisto Tahirovic. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – La Figc ha aperto un fascicolo per indagare sull’operato della CT10 Management, la società di Francesco Totti e capire se l’ex capitano della Roma operi da procuratore senza averne titolo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – La Roma ha comunicato a Dzeko di trovarsi una squadra in vista del mercato estivo. Partita la caccia al prossimo centravanti: in lizza Belotti, En-Nesyri e Edouard. (Leggo / Corsport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…