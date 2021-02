Primavera, la Roma delude: vince l’Inter (1-0) grazie a Satriano. Le pagelle del match

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera invincibile di inizio stagione comincia a mostrare qualche crepa: arriva nel pomeriggio un’altra sconfitta, stavolta sul campo dell’Inter. I nerazzurri la spuntano per uno a zero dopo una partita non bellissima e piuttosto equilibrata.

Il match si accende a metà del primo tempo: prima Zalewski si costruisce una palla gol controllando col destro in area e quindi calciando immediatamente col sinistro, mandando la sfera di un soffio a lato. Subito dopo è Satriano a colpire il palo a Boer battuto. La partita è equilibrata, la Roma attacca di più, ma paga la scarsa vena di Ciervo e la poca incisività di un Tall molto generoso ma un po’ troppo caciarone. Il primo tempo si chiude sullo zero a zero.

La ripresa si accende al 57′, con Satriano che approfitta di un errore di Vicario per volare verso la porta difesa da Boer e batterlo con un preciso rasoterra. L’Inter spezza l’equilibrio, la Roma paga i troppi errori nell’ultimo passaggio. Al 62′ De Rossi prova a cambiare: escono Podgoreanu e Milanese, in campo Providence e Bove. Ma i risultati non arrivano.

La Roma non reagisce, fatica a creare gioco e a fare male alla difesa nerazzurra. A quel punto De Rossi butta dentro anche Satriano (quello giallorosso) per provare la carta delle due punte, ma neanche questa mossa incide sulla prova dei giallorossi che non spaventano mai Stankovic. Nel finale Tall manca il pallone dell’uno a uno, arrivando leggermente in ritardo su un cross di Feratovic.

Finisce uno a zero per l’Inter. Bene Ndiaye, a corrente alternata Zalewski e Milanese, male Tall e Ciervo. Dopo questo risultato la Roma resta in vetta alla classifica, ma ora il vantaggio su Juventus e Spal si accorcia.

Questi i voti assegnati ai giallorossi scesi in campo questo pomeriggio per affrontare l’Inter:



Boer 5,5; Ndiaye 7, Vicario 5 (dal 73′ Tomassini: 6), Feratovič 5,5; Podgoreanu 6 (dal 63′ Providence: 6,5), Tripi 6, Darboe 6, Ciervo 5 (dal 73′ Satriano: 5); Milanese 6 (dal 63′ Bove: 5,5), Zalewski 6; Tall 5.

Giallorossi.net – A. Fiorini