“Speravo de morì prima”, ecco il trailer della serie Tv su Francesco Totti (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mostrato oggi in anteprima il trailer di “Speravo de mori’ prima”, la mini serie su Francesco Totti che debutterà il 19 marzo su Sky e Now Tv con Pietro Castellitto nei panni del Capitano.

Si tratterà di sei episodi diretti da Luca Ribuoli tratti dal libro ‘Un capitano’ di Francesco Totti e Paolo Condò. La serie Sky Original si concentrerà soprattutto sugli ultimi due anni del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa e sul tormentato rapporto con Luciano Spalletti, che sarà interpretato da Gianmarco Tognazzi.

Qui sotto il trailer dell’attesa serie televisiva, dove si nota la grande abilità del protagonista, Pietro Castellitto, nell’interpretare Francesco Totti: