“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca ieri non ha fatto allenare la squadra, la società è molto contrariata”, DI GIOVAMBATTISTA: “Mkhitaryan frena sul rinnovo”, FERRAJOLO: “Il pericolo è che si pensi troppo a Dzeko e poco al campo”, CIARDI: “Ma nel 2021 ancora pensiamo al capitano?”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “A Napoli c’è il timore di un grande ridimensionamento. Ne parliamo perchè è il lotta con la Roma per un posto in Champions, e perciò mors loro, vita nostra… L’Atalanta è una squadra divertente, ma mi sembra che non sappia vincere quando non gioca bene. Non le basta un gol per portarsi a casa le partite…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A me del discorso della fascia di capitano non interessa, mi sembra un discorso molto adolescenziale. Non so quanto interessi al tifoso. I quotidiani ci vanno su questo argomento, ma quelle sono scelte. Dzeko rivuole il posto? Ok, ma giocasse. Nel momento in cui confermi Fonseca dopo Roma-Spezia, questa storia te la porterai dietro fino alla fine del campionato. Ma se Dzeko domenica giocasse e facesse schifo, e la Roma dovesse perdere, ma a qualcuno importerebbe che Edin però ha riavuto la fascia da capitano? Ma nel 2021 stiamo ancora così? Davvero vi interessa così tanto?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ci sono delle cose che fanno capire che Fonseca dovrebbe andare via stasera, anche prima di Roma-Udinese: ieri è successo che non si sono allenati a Trigoria. E la società è molto contrariata. Ma allora non lo potevano chiamare al povero Fonseca e dirgli che si dovevano allenare? Domenica non si sono allenati, lunedì solo scarico, poi martedì allenamento e ieri no: ma che è sta roba? Meno male che i Friedkin stanno cominciando a chiedersi che sta succedendo. Ma lo vogliamo capire che Fonseca non può restare alla Roma? …”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Dzeko giocherà, lo farebbe perchè Mayoral contro la Juve non ha fatto una gran partita, perchè Edin è più forte dello spagnolo, e poi perchè a Edin gli va data un po’ di fiducia e lo devi recuperare. Secondo me Dzeko non è più titolare indiscutibile. Ma nel momento in cui Mayoral stecca con la Juve, allora a parità di rendimento, provo a recuperare il calciatore che è stato fondamentale fino a qualche mese fa e che sarà decisivo nella corsa alla Champions. Questo è quello che penso io, poi non so quello che farà Fonseca…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me questa storia della fascia a Dzeko interessa poco, a me interessano i risultati sul campo. Se dovesse giocare Edin, lo farebbe perchè è più in forma rispetto a Borja Mayoral o perchè è più forte in assoluto?… Comprando 2-3 giocatori da 40-50 milioni e con un allenatore più forte di Fonseca non saresti comunque al livello della Juventus, ti ci vorrebbero 2-3 anni con quel tipo di mercato… Se la Roma in estate prendesse giocatori del livello di Samuel, Emerson e Batistuta, lotterebbe per lo scudetto, quello sì…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Nessuno può avere dubbi sul fatto che Dzeko sia più forte di Mayoral, ma ora i numeri parlano per lo spagnolo: con Edin la Roma ha raccolto una media punti di 1,8 mentre senza è 2,1. La percentuale di vittoria con Dzeko in campo è 52,4%, senza è 71,4%. La media gol fatti con Dzeko è 1,8 e subiti 1,5, senza Edin è di 2,7 e subiti di 1,6. Questi sono i numeri che vanno ovviamente interpretati…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’Udinese è una piccola, e quindi la Roma non dovrebbe avere problemi. La cosa insidiosa è quella che sta succedendo tra spogliatoio e allenatore… Mi è giunta voce che Mkhitaryan ha frenato un po’ sul rinnovo di contratto. Dispiacerebbe perderlo, con Raiola purtroppo non si può essere tranquilli. Il comitato sindacale composto dagli italiani ha chiesto all’allenatore di ridare la fascia a Dzeko. Pace armata con Fonseca? None…zero…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita contro l’Udinese l’avete presentata male: nelle ultime 4 partite ha fatto 8 punti, ha pareggiato addirittura contro Atalanta e Inter. Parliamo di una squadra in grande forma, occhio… Dzeko? I giocatori non si battono tanto per la fascia, ma perché torni a giocare. Il peso che dà alla squadra non è paragonabile a quello che dà Mayoral, e la squadra questo lo sa…Non è dai gol che dobbiamo giudicare Dzeko, lui è uno che fa reparto, quando gioca bene ti cambia la squadra. Io comunque credo che la società o Fonseca, visto quello che sta succedendo, dovrebbe prendere una posizione netta e definitiva. Trascinare questa storia è un errore…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “Il pericolo della Roma non è la fascia di capitano, il problema è che pensando alla fascia, a Dzeko, a Fonseca, si finisce che non si pensi a due partite che sono difficili. L’Udinese è una squadra insidiosa, e il Benevento tra le piccole è quella che ha più qualità. La Roma deve vincere queste due partite, ma non sarà per niente facile e se noi continuiamo a pensare a Dzeko e alla fascia, si rischia di andare fuori dal seminato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ opportuno che si recuperi Dzeko come giocatore, e non come capitano, altrimenti diventa difficile. Dzeko deve prima di tutto tornare a quello che sa fare meglio, e cioè giocare. Non ho capito se c’è stata davvero questa pace armata con l’allenatore…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dzeko deve ricominciare a fare il calciatore importante per la Roma, cosa che non è stato ultimamente. Sulla fascia, non penso che il club possa permettersi di far scegliere alla squadra, e mi sembra legittimo che decida lei. Se lo decide Mancini, con tutto il rispetto, c’è qualche cortocircuito, c’è qualcosa che non funziona… Non ho mai visto in un giornale che il redattore sceglie il caporedattore… Noi stiamo parlando di Dzeko come se avesse fatto due gol a partita, ma è un mese e mezzo che non esiste. Mkhitaryan? Trattare con Raiola non è mai facile, alla fine vince sempre lui, ma io penso che rimarrà alla Roma…”

