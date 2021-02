Dzeko o non Dzeko? La squadra spinge, ma la Roma pensa già al centravanti del futuro

AS ROMA NEWS – Dzeko o non Dzeko, questo è il problema. Tutti i principali quotidiani oggi in edicola si interrogano su cosa deciderà di fare Paulo Fonseca nella prossima partita di campionato contro l’Udinese, e se rivedremo il bosniaco al centro dell’attacco già domenica prossima o se insisterà con Borja Mayoral.

Dentro la Roma si spinge per riavere Edin titolare dal primo minuto: la squadra, scrivono un po’ tutti i quotidiani, dalla Gazzetta dello Sport a Il Messaggero, spinge per riaverlo come capitano, e Pellegrini è pronto a cedergli i gradi. Ma cosa farà Fonseca? Contro i friulani il favorito resta Borja Mayoral, anche se non tutti i giornali concordano su questo aspetto.

Molto probabile comunque che uno faccia il titolare in campionato, con l’altro destinato a guidare l’attacco nel successivo match infrasettimanale di Europa League contro il Braga. Nell’attesa di sapere cosa deciderà di fare Fonseca, la Roma si muove già per la prossima estate, scrive oggi Leggo (F. Balzani): l’attaccante titolare non sarà comunque più Dzeko, al quale è stato già detto di trovarsi una squadra.

Per sostituirlo la Roma pensa a un centravanti più giovane ma comunque di livello, in grado di garantire quei 15-20 gol a stagione che mancano come il pane: Tiago Pinto segue diversi profili abbordabili e in linea col progetto tra cui Odsonne Edouard, 23 anni, del Celtic e il marocchino En-Nesyri del Siviglia, anche lui 23enne. Per il Corriere dello Sport (R. Maida) la caccia potrebbe coinvolgere un vecchio pallino: il gallo Belotti. Piace parecchio anche Vlahovic. Pinto segue con molta attenzione anche le evoluzioni intorno a Jovic.

