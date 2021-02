Il buon Pastore: fa il leader e da chioccia, Friedkin soddisfatti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Pastore che non ti aspetti. L’argentino, tornato ad allenarsi in gruppo da qualche settimana e ormai in pianta stabile nei convocati di Fonseca, viene descritto come un leader e un consigliere silenzioso dall’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. Marota).

Con il passare dei mesi, racconta il quotidiano oggi in edicola, sta assumendo sempre di più il ruolo di chioccia per i giovani, un aspetto che ha particolarmente soddisfatto i Friedkin e lo staff tecnico. Calafiori, Milanese, Tripi, Bove, Zalewski e Ciervo, ad esempio, gli chiedono continuamente dei consigli, accettano ben volentieri rimproveri e suggerimenti.

Anche Villar, Ibanez e Kumbulla lo ascoltano, mentre Zaniolo si è affidato alle consulenze dell’ex Psg soprattutto nei momenti complicati successivi alle due operazioni. Ma quanto vale Pastore? Dal punto di vista del mercato, considerate le statistiche delle ultime 2 stagioni e la serie di infortuni, si è sicuramente deprezzato. Ma “El Flaco” danza con leggiadria sugli equilibri interni dello spogliatoio, facendo da collante tra le generazioni.

Fonte: Corriere dello Sport