Dzeko o Mayoral: una scelta che scotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domenica contro l’Udinese a quale attaccante si affiderà Fonseca? E’ la domanda cruciale che si pone il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) oggi in edicola.

La Roma deve tornare alla vittoria per restare in corsa per la Champions. Fonseca non avrà Smalling (rientro per fine mese), ma ritrova Pellegrini nel ruolo di trequartista. In panchina potrà contare su Pedro ed El Shaarawy. Il Faraone, ieri in gruppo, sta lavorando con grande impegno per rientrare il prima possibile. Sabato ha seguito i compagni a Torino e domenica spera di giocare uno spezzone di partita.

Anche Dzeko ha lavorato col gruppo e si candida per tornare dall’inizio. Fonseca sceglierà senza condizionamenti, valutando lo stato di forma dell’attaccante che deve recuperare la migliore condizione.

Fonte: Corriere dello Sport