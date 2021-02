Fonseca a rischio. Il quarto posto può non bastare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sconfitta con la Juventus è una ferita fresca dalla quale ripartire, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), sperando che i punti persi negli scontri diretti fino a questo momento non siano determinanti per la qualificazione nella zona Champions.

Paulo Fonseca sa bene che la sua permanenza nella Capitale è strettamente legata al piazzamento finale tra le prime quattro del campionato, condizione necessaria, ma non è detto sufficiente per prolungare il suo contratto con la Roma. Il tecnico ha un appuntamento con i Fredkin a fine stagione per fare il punto.

Adesso testa all’Udinese, una “piccola” che non dovrebbe impensierire. Fonseca potrà avere a disposizione per la prima volta El Shaarawy. L’attaccante rientrerà gradualmente, visto che non gioca mesi, e verrà schierato in corsa. Ma l’entusiasmo e la freschezza mentale del Faraone, aiuterà il gruppo e darà quella spinta in più che può risultare fondamentale.

Fonte: La Repubblica