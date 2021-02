Roma, Zaniolo sta tornando ed è agguerrito: il lavoro differenziato non durerà a lungo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nicolò Zaniolo sta tornando ed è agguerrito come nei giorni belli, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

L’attesa del suo rientro alla Roma è vissuta come quella che c’era intorno ad Achille. Oggi, a Villa Stuart, è in programma la visita di idoneità sportiva dopo il Covid. Il ragazzo già ieri sera ha ricevuto il via libera tramite il tampone che è risultato negativo.

Domani tornerà a Trigoria e finalmente potrà tornare a correre sul campo. Se il ginocchio risponderà bene alle prime vere sollecitazioni il lavoro differenziato non durerà a lungo.

Ai primi di marzo il Professor Fink verrà a Roma per l’ultimo controllo. Con il suo via libera Zaniolo potrà tornare in gruppo e cominciare il conto alla rovescia, in tempo per sprintare su tutto.

Fonte: Gazzetta dello Sport