Dzeko, domani il tampone di controllo: se è positivo rischia di tornare a dicembre

NOTIZIE ROMA CALCIO – A differenza di quanto scritto dai giornali, la diornata verità per Edin Dzeko sarà domani e non oggi. Il bosniaco, positivo al Covid-19 dal 6 novembre scorso, continua ad allenarsi in casa per farsi trovare pronto da Fonseca e si sottoporrà soltanto nella giornata di martedì a un nuovo tampone. Lo rivela Sky Sport

Se dovesse essere negativo ne effettuerà un secondo che, dovesse confermare tale esito, gli permetterebbe di svolgere poi la visita di idoneità e tornare a disposizione contro il Parma domenica. I tempi per un suo recupero sarebbero comunque stretti e in questo caso Dzeko potrebbe anche partire dalla panchina.

Ma cosa succederebbe in caso di tampone ancora positivo? Il centravanti bosniaco salterebbe di sicuro Roma-Parma, e sarebbe a rischio pure la doppia trasferta con Cluj e Napoli e tornerebbe a disposizione dell’allenatore solo i primi di dicembre. Stesso discorso va fatto per Kumbulla e Pellegrini, che effettueranno il tampone di controllo a metà settimana: per loro però il rientro il prossimo mese appare scontato.

Fonti: Sky Sport / Leggo / Il Messaggero / Corriere dello Sport