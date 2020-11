Friedkin rompe con Campos dopo un lungo tira e molla: ecco i motivi

NOTIZIE ROMA CALCIO – La notizia della definitiva rottura tra la Roma e Luis Campos è stata confermata oggi da tutti i principali quotidiani in edicola, e oggi vengono svelati i motivi del passo indietro di Dan Friedkin dopo una lunga trattativa con il ds portoghese.

Stando a quanto raccontano i quotidiani, alla base della rottura ci sarebbe l’impossibilità da parte di Campos di stabilirsi a Roma e di lavorare giornalmente a Trigoria, come invece voleva Dan Friedkin. Il ds del Lille infatti aveva dato la sua disponibilità alla Roma a collaborare: due uomini di sua fiducia, Ludovic Fattizzo e Ali Bilecan, erano già stati allertati in qualità di intermediari per gestire la transazione.

Ma la posizione di Campos era rimasta sempre piuttosto ferma su un aspetto: non avrebbe lasciato la residenza di Montecarlo per trasferirsi in pianta stabile nella Capitale. Un aspetto che per Friedkin invece era di fondamentale importanza. Non a caso la nuova proprietà è sempre presente a Trigoria, considerandolo uno dei principali aspetti da dover curare.

Friedkin non voleva che si ripetesse una sorta di Baldini-bis, e cioè di un super consulente che agisse esternamente da Roma, e per questo ha deciso di chiudere ogni discorso con Campos.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport