Dzeko punta in alto: occhio a City e Psg. E la Juve…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ore calde in casa Dzeko. Il telefono è sempre più bollente, scrive oggi l’edizione de Il Tempo (A. Austini). E’ la quarta volta che la Roma lo mette sul mercato, ma stavolta la lite con Fonseca ha creato un rapporto difficilmente recuperabile che sta spingendo sia il giocatore che il club a trovargli una sistemazione altrove da qui alla fine del mercato di gennaio.

Il calciatore però è stato chiaro: vuole una sistemazione di alto livello, un top club, e offerte come quella del West Ham non le ha nemmeno prese in considerazione. Ma quali sono le grandi squadre che possono essere stuzzicate dall’affare Dzeko, specialmente in tempo di crisi?

Secondo Il Tempo sono tre i top club che potrebbero farsi sotto da qui ai prossimi giorni per il bosniaco: il primo è il Manchester City, che nel 2015 lo ha ceduto alla Roma e adesso riprenderebbe Dzeko per sistemare un attacco in rifondazione (Aguero è in scadenza e Gabriel Jesus sul mercato) per poi, magari, offrire al bosniaco un futuro in dirigenza.

Un’altra società che potrebbe quantomeno riflettere sul romanista è il Paris Saint Germain, stimolato nei giorni scorsi da qualche intermediario senza successo. Ma attenzione soprattutto alla Juventus, possibile favorita nella corsa al numero 9 giallorosso: dopo averlo praticamente preso in estate e poi «rimpiazzato» con Morata ora stava cercando un attaccante giovane da affiancare a quelli già a disposizione di Pirlo. Ma sapere che Dzeko è di nuovo sul mercato stuzzica le idee del club di Agnelli anche se servirebbe una chiave di volta.

Difficile pensare a uno scambio, più probabile un giro di affari. Ma è tutto in divenire, così come la ricerca di un eventuale sostituto da parte della Roma. Tiago Pinto attende segnali e si è già fatto avanti per organizzare una mediazione tra Dzeko e Fonseca qualora le trattative non partorissero una soluzione. Edin non giocherà neppure col Verona, all’infortunio tutt’altro che grave al ginocchio si è aggiunto un fastidio al flessore che suona altrettanto diplomatico e serve a spiegare gli allenamenti differenziati di Dzeko che continuano.

Fonte: Il Tempo